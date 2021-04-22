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В эфире передачи «Судьба человека» российская исполнительница Ани Лорак рассказала о том, как на похоронах своего брата бросилась в могилу с его гробом. Певица сообщила, что всегда видела брата каким-то супергероем и не могла поверить, что он умер.

По рассказу Лорак, брат воевал в Афганистане, где и погиб. Его привезли домой в закрытом гробу. При этом у исполнительницы случилась истерика, она плакала и кричала, а также бросилась в могилу, когда гроб начали опускать туда. После этого врачи были вынуждены сделать ей успокоительную инъекцию.

Лорак рассказывает, что именно благодаря брату, который подталкивал ее к занятиям вокалом, она и стала певицей. И вспоминая ту историю во время похорон, она всегда плачет, не в силах остановиться, хотя прошло много лет. Она также сообщила, что намерена оставаться лучшей артисткой ради погибшего брата и проживет свою жизнь за двоих.

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