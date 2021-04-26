Если Китай нанесет удар по острову Тайвань, то США, чтобы отразить его, потребуется использовать около 80 процентов всей своей военной мощи. Такой вывод сделали авторы исследования, проводимого изданием South China Morning Post.

В опросе приняли участие видные военные аналитики и политические обозреватели. Они заявили, что США в конечном итоге одержит победу над КНР, однако ее цена будет чрезвычайно высокой. Масштаб потерь даже сложно подсчитать, потому что он колоссален.

Авторы публикации напоминают, что справиться с Ираком 20 лет назад Соединенным Штатам удалось лишь после привлечения шести авианосцев. Однако китайская НОАК гораздо сильнее той иракской армии. Она имеет в своем распоряжении продвинутые средства ПВО и самолеты, что не даст Америке поступить как обычно – все разбомбить, а потом только начинать войну против остатков разбитой армии.

Аналитики отметили наличие у США истребителей F-35, которые после намечающейся модернизации смогут вести успешную войну на истощение. Таких самолетов Соединенные Штаты могут использовать около нескольких сотен, что и обеспечит им победу. Однако она вполне может стать пирровой из-за серьезных потерь.