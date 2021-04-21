Граждане США бурно отреагировали на сообщение Пентагона о возможном ядерном конфликте. Напомним, оно появилось в аккаунте Стратегического командования американских ВС в социальной сети Твиттер.

В сообщении говорится, что предсказать, чем закончатся существующие конфликты на планете, невозможно. Однако есть высокая вероятность того, что потенциальный противник при сильном давлении на него, может попасть в такие условия, в которых ему останется только применить ядерное оружие.

Американцам это заявление очень не понравилось.

«Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – прокомментировал сообщение пользователь Pete LaPlace.

Другая подписчица поинтересовалась, не взломан ли аккаунт Стратегического командования. Она потребовала скорейших подробностей, потому что «это действительно пугающее, леденящее душу «превью».

«Что это вообще значит?» – не поняла сути сообщения ChicagoLady63.

Вполне вероятно, что твит столь странного и опасного содержания связан с недавним заявлением Чарльза Ричарда, возглавляющего Стратегическое командование. Он отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностями России производить до ста ядерных боеголовок в сутки, а также отсутствие определенности по вопросу местонахождения и количества российских ядерных ракет.