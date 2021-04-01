Американское издание The National Interest рассказало об уникальном комплексе противоракетной обороны Safeguard, который построили в эпоху холодной войны для защиты Соединенных Штатов от советских ракет. В настоящий момент он является достопримечательностью, привлекающей внимание туристов из разных стран мира.

Комплекс в Северной Дакоте выполнен в виде пирамиды. Всего Пентагон намеревался создать четыре таких системы, однако этому помешало подписание договора о противоракетной обороне в 1972 году. Первый комплекс все же был запущен, но функционировал он не более 24 часов. На его вооружении были противоракеты, в задачу которых входил перехват советских боеприпасов, а также Sprint, выступающие в качестве вспомогательного оружия.

После остановки комплекса он превратился в одну из достопримечательностей Соединенных Штатов, так как больше необходимости в его запуске не возникало.