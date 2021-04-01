Генерал Глен Ванхерк, возглавляющий Северное командование ВС США, заявил, что с Россией необходимо наладить взаимоотношение. По его мнению, это даст возможность предотвратить конфликты в киберпространстве, в космосе и арктическом регионе.

Он пояснил, что нужно провести переговоры с Москвой, чтобы разработать единые правила для обеих стран. Они, по мнению генерала, помогут избежать конфликтов и тем самым исключить внезапный кризис, в котором могут оказаться как Россия, так и Соединенные Штаты.

Ванхерк также ответил на вопрос по поводу своих контактов с российскими генералами. Он заявил, что подобных диалогов у него не было и нету в настоящее время.

Генерал подчеркнул, что сейчас регулярно появляются благоприятные ситуации, в которых можно вернуться к контактам с Россией и решить все вопросы, по которым возникает недопонимание, дипломатическим путем. Поэтому лучше такие возможности не упускать.