Соединенные Штаты подтвердили готовность к обновлению Соглашения о предотвращении инцидентов на море (INCSEA). Этот договор был заключен еще в 1972 году с Советским Союзом и сейчас он нуждается в значительной модернизации.

Начальник штаба американских ВМС Майкл Гилдей заявил, что постоянно размышляет над тем, как можно улучшить положения этого договора. Он также отметил, что если Россия не против поработать над модернизацией Соглашения, то США открыты для любых ее предложений.

По словам Гилдея, в этом году пройдут очередные консультации между Вашингтоном и Москвой, и как раз на них можно будет вынести обсуждение улучшений. Он выразил надежду, что модернизация соглашений позволит свести к минимуму количество инцидентов на морских просторах, а также обеспечить безопасность обеих сторон.

Вопрос об обновлении договора поднимался и раньше, однако тогда США не принимали предложение обсудить возможные изменения.