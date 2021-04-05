Американский телеканал CNN рассказал о российских достижениях в Арктике и отметил, что Москва в скором времени сможет получить в свои руки ключ к управлению популярным торговым маршрутом, под которым подразумевается Северный морской путь.

Журналисты заявляют, что таяние льдов в Арктике позволит России открыть совершенно новый маршрут, по которому товары в Европу из Азии будут доставляться в два раза быстрее, чем сейчас. При этом она намеревается держать его под полным своим контролем. В настоящий момент вдоль СМП она восстанавливает старые советские базы, возводит новые объекты, разрабатывает инфраструктуру будущего торгового маршрута.

По словам эксперта Элизабет Бьюкенен, которая представляет австралийский Университет Дикина, совсем скоро именно через Севморпуть будет доставляться 90 процентов всех товаров. Поэтому экономический потенциал России сейчас взлетает до небес.