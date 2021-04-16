Недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о сбитых в Нагорном Карабахе ракетах ОТРК «Искандер» ставят под сомнение надежность данного вооружения, считают авторы портала Avia.Pro, ссылающиеся на неизвестные китайские СМИ. Они пишут, что раньше эти боеприпасы считались неуязвимыми.

Напомним, что Алиев рассказал о том, что в Нагорном Карабахе сразу две ракеты «Искандер» были уничтожены израильским комплексом ПВО «Барак 8». Который не хватает звезд с неба и уступает подавляющему большинству аналогов по всем параметрам.

Портал Avia.Pro пишет, что китайские СМИ уже призадумались, настолько ли надежно оружие из России, как о нем говорят. Однако они почему-то обходят стороной тот факт, что ни Алиев, ни его приближенные, до сих пор не продемонстрировали осколки «Искандеров». В настоящий момент слышны только разговоры о них, которые не могут служить доказательством ненадежности ракет.

Кроме того, военное ведомство РФ ранее заявляло, что ОТРК «Искандер» в Нагорном Карабахе не применялись и стоит на этой позиции, не комментируя заявления Алиева.