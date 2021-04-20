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Нигерийская армия в ходе столкновений с боевиками противоборствующих сил потеряла все три бронетранспортера, которые получила от Украины в 2013 году. Эти машины террористы сперва захватили в ходе боя, а затем решили сжечь, чтобы не брать с собой обузу в наступление.

Речь идет о БТР-3, которые Киев достаточно успешно продает в другие страны. Так, на настоящий момент он успел реализовать около 50 бронетранспортеров, что для Украины является неплохим показателем.

Нигерия ранее заявляла, что больше не будет сотрудничать с Украиной в сфере покупки вооружений. Согласно имеющейся информации, Киев несколько раз срывал сроки поставок, что говорит о его низком уровне надежности, как делового партнера.

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