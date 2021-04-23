НАТО и Соединенные Штаты покидают Афганистан, но конфликт на территории этой страны вряд ли закончится. Во всяком случае, глава военного ведомства Фавад Аман уже обратился к властям стран-членов Североатлантического альянса с просьбой оставить оружие правительственным войскам.

Командование миссии альянса заявило, что пока не готово передать даже часть вооружений Афганистану. Но все же оно решило рассмотреть данный вопрос более подробно. Так, уже сформирована комиссия, в которую вошли представители Кабула и миссии «Решительная поддержка».

По мнению экспертов, афганским властям не стоит рассчитывать на серьезную военную помощь. Все дело в том, что подавляющее большинство техники было уничтожено еще 7 лет назад, когда на территории страны проходили серьезные бои. Сейчас же в Афганистане находится миротворческая миссия, в задачи которой входит лишь контроль режима прекращения огня. Она вооружена по минимуму, поэтому получить большое количество оружия у Кабула не получится.