Адвокаты полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, представили на рассмотрение суда новую видеозапись с погибшим. На ней видно, что колено копа располагается на уровне лопатки, а не шеи задержанного. Что по сути доказывает, что действия Шовина не являются причиной его смерти.

Несмотря на это, Медария Аррадондо, возглавляющий полицию Миннеаполиса, заявил, что применение силы со стороны Шовина все таки было чрезмерным.

«Действия Дерека Шовина не являются частью нашей политики и обучения, и тем более не являются частью нашей этики и ценностей», — отметил начальник полиции.

Напомним, что доктор Ванкхеде Лангенфельд, который в течение получаса предпринимал попытки вернуть Флойда к жизни, ранее заявил, что причиной смерти является удушье. Он также отметил, что недостаток кислорода мог быть вызван целым рядом причин, среди которых и регулярное употребление наркотических средств.