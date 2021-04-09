Боевые корабли Каспийской флотилии, которые сегодня вышли в Черное море, по пути полностью заблокировали крупные порты, включая Мариуполь. Из-за этого украинские суда оказались закрытыми на месте дислокации. Таким образом, РФ продемонстрировала, что даже не входят в украинские воды способна перекрыть Украине доступ к Азовскому морю.

Ранее, напомним, Киев вывел свои боевые корабли в акваторию Черного моря. Сообщалось, что он намерен перехватить артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии, однако сделать этого все же не решился. Скорее всего, мысль о последствиях остановила руководство украинского флота.

Именно поэтому корабли Каспийской флотилии заблокировали крупные украинские порты. Это позволило получить гарантию отсутствия каких-либо провокаций в акватории Черного моря.