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24-летняя Ирина Левкина является лидером в голосовании в рамках конкурса «Miss MAXIM 2021».

Как сообщается, Ирина родом из Сарова Нижегородской области, на данный момент за неё отдали свои голоса 79% посетителей сайта журнала. Кристина Чадык, находящаяся на втором месте, в настоящее время имеет 71% голосов.

Ирина Левкина, как отмечается, является второй девушкой из Нижегородской области, которая решила поучаствовать в конкурсе. Всего по состоянию на 19 апреля, в конкурсе решили принять участие 360 девушек со всей России. Завершится голосование в середине лета – отдать свой голос можно будет до 15 июля.

В следующий тур пройдут сто девушек, из которых отберут 10 финалисток. Уже среди них будет отобрана победительница. Её фотография появится на обложке сентябрьского номера журнала.

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