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Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о «страшном ударе», который нанесла пандемия коронавируса по мировой и российской экономии. Он также предрек, что восстановление после такого уже не представляется возможным.

Жириновский уверен, что сильнее всего от пандемии пострадал средний бизнес, который как раз и является основой экономики. Потому что у крупного всегда остаются запасные варианты на случай вот таких вот катастроф, а мелкий быстро восстановится, так как практически не зависит от состояния экономики страны в целом.

По словам главы ЛДПР, экономика будет восстанавливаться, однако полностью вернуть ее в «докоронавирусное» время уже нельзя. Он привел аналогию с человеком, который болеет Covid-19. Вирус проходит через все органы пациента, скрывается глубоко в организме и через много лет вполне может нанести новый удар. То же самое происходит и с бизнесом, который полностью вряд ли сумеет восстановиться.

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