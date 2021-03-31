читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военная стратегия Украины, которая была принята всего несколько дней назад, предполагает милитаризацию всего населения страны. Это означает, что президент Зеленский, подписавший данный документ, призывает украинцев стать партизанами.

Эксперты издания «Страна» сделали такой вывод после внимательного изучения стратегии. Они отметили, что наиболее популярными словосочетаниями в ней являются «движение сопротивления» и «территориальная оборона». Исходя из этого президент пытается привлечь граждан государства к всенародной войне. Которая будет проводиться не только традиционным способом, но и партизанскими методами.

Стоит упомянуть также, что во вторник Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому резервисты смогут привлекаться к боевым действиям даже без необходимости в объявлении мобилизации. Это означает, что любого жителя Украины смогут в любой момент отправить на Донбасс защищать интересы украинских политических элит и олигархических структур ценой собственной жизни.

Вам может понравиться

The Spectator: Совсем скоро Евросоюзу придется унижаться перед Китаем и Россией

Политические скандалы, в которых все чаще участвует Евросоюз, а также падение экономики ЕС не позволяют ему «тягаться» с Китаем, пишет издание The Spectator. Автор публикации профессор Джон Кейгер заявляет, что

Британское издание The Telegraph рассказало об “ужасе”, который вселяет российское вооружение

Авторы британского издания The Telegraph внимательно изучили исследования аналитиков, которые оценивали «уровень угрозы», исходящей от ключевых противников Соединенного Королевства – России и Китая. И по результатам этого изучения пришли в

Жириновский не уверен, что экономика России восстановится после пандемии

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о «страшном ударе», который нанесла пандемия коронавируса по мировой и российской экономии. Он также предрек, что восстановление после такого уже не представляется возможным. Жириновский уверен,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 31 марта – пасмурно, до 5 °C |