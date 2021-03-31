Военная стратегия Украины, которая была принята всего несколько дней назад, предполагает милитаризацию всего населения страны. Это означает, что президент Зеленский, подписавший данный документ, призывает украинцев стать партизанами.

Эксперты издания «Страна» сделали такой вывод после внимательного изучения стратегии. Они отметили, что наиболее популярными словосочетаниями в ней являются «движение сопротивления» и «территориальная оборона». Исходя из этого президент пытается привлечь граждан государства к всенародной войне. Которая будет проводиться не только традиционным способом, но и партизанскими методами.

Стоит упомянуть также, что во вторник Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому резервисты смогут привлекаться к боевым действиям даже без необходимости в объявлении мобилизации. Это означает, что любого жителя Украины смогут в любой момент отправить на Донбасс защищать интересы украинских политических элит и олигархических структур ценой собственной жизни.