Украинские ВС продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. На этот раз они развернули неподалеку от Краматорска зенитно-ракетные комплексы С-300ПС, которые дополнили уже имеющиеся в этом же районе средства ПВО малой дальности.

Портал Avia.Pro, который и опубликовал данную информацию, выдвинул несколько версий такого усиления. Эксперты предполагают, что Киев намерен защищаться от ракетных ударов с применением имеющихся на вооружении самопровозглашенных республик комплексов «Точка-У».

Кроме того, в качестве версии предложен и вариант с защитой от самолетов ДНР и ЛНР. В распоряжении ополченцев имеются штурмовики Су-25, которые, в принципе, способны нанести ущерб ВСУ. Однако специалисты все же считают, что такое развитие событий вряд ли выглядит реально.

Еще одна версия гласит, что ЗРК будут обеспечивать безопасность аэродрома в Краматорске, на котором Украина разместила свои беспилотные аппараты «Байрактар», купленные в Турции.