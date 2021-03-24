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Несмотря на то, что Запад упорно подталкивает Украину к боевым действиям на Донбассе, война в этом регионе ему совершенно не выгодна, считает военный эксперт Владимир Орлов. Он описал два сценария, при которых Киев может начать эскалацию конфликта.

Первый из них – это полное невмешательство России. В данном случае Запад окажет Киеву всемерную поддержку, поэтому он сможет вернуть территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Однако после этого Украине придется восстанавливать Донбасс и деньги на эти цели придется выделять Европе и США.

Второй сценарий подразумевает вмешательство России. Если она начнет боевые действия для защиты жителей непризнанных республик, Запад будет вводить новые санкции и кричать на весь белый свет о «российской агрессии». Скорее всего, Москве не удастся достроить и «Северный поток-2». Однако в этом случае РФ сможет захватить всю территорию Украины. Такой исход для Запада тоже не выгоден, так как он уже много лет вкладывает средства в эту страну и рискует потерять их всего за несколько дней.

По мнению эксперта, именно по этой причине сейчас наступления Киева ждать не стоит. Западу сперва нужно хорошо подумать и создать такой план, при котором Украина сможет вернуть всю территорию Донецка без российского вмешательства.

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