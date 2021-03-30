Экс-министр Украины по доходам и сборам Украины Александр Клименко сообщил в своем Телеграм-канале, что Верховная Рада Украины обвинила Россию в очередном обострении ситуации на Донбассе.

Он пояснил, что украинский парламент принял решение, по которому именно Москва оказалась ответственной за эскалацию вооруженного столкновения. За него проголосовало 308 депутатов.

Голосование прошло после гибели 4 военнослужащих неподалеку от Горловки. Причиной их смерти Киев назвал обстрелы со стороны ДНР, однако власти самопровозглашенной республики заявляют, что в тот день никаких стрельб Вооруженные силы и Народная милиция не проводили.

В связи с принятым решением Верховная Рада требует немедленного вмешательства в конфликт международного сообщества и очередного наказания для России.