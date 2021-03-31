Важную роль в победе Азербайджана над Арменией сыграли турецкие барражирующие боеприпасы и беспилотные аппараты «Байрактар», которые активно использовались в боевых действиях. Такой вывод сделали американские эксперты, внимательно изучающие карабахскую войну, чтобы использовать ее опыт в будущих вооруженных конфликтах.

Глава подразделения, занимающегося решением вопросов асимметричной войны, полковник Скотт Шоу напомнил высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что посредством беспилотников было уничтожено армянской техники более, чем на миллиард долларов.

По мнению Шоу, Алиев слегка преувеличил, однако успехи «Байрактаров» и без этого видны невооруженным глазом. Специалист считает, что для войн будущего беспилотники станут основным оружием. Причем не только БПЛА, но еще и подводные, наводные и наземные роботы.

Эксперта также отмечает, что армия США должна хорошо маскироваться, чтобы оставаться незаметными при наблюдении с воздуха. Также необходимо не уповать на огневую мощь, которая в бою с беспилотниками может оказаться совершенно бесполезной, а делать подразделения войск более мобильными, способными моментально менять позиции.