Китай имеет на вооружении собственные ЗРК дальнего действия HongQi-16 и HongQi-9, но при этом почему-то закупает в России комплексы С-400 «Триумф». Эксперты издания Sohu попытались выяснить, в чем смысл такого шага.

Они отметили, что российские технологии в сфере создания оружия противовоздушной обороны превосходят и китайские, и американские. Приобретая С-400, Пекин получает доступ к этим самым технологиям, что дает возможность скопировать лучшие решения для усовершенствования собственного вооружения.

Авторы публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», также уверены, что сделка по С-400 позволит обеим странам углубить сотрудничество в оборонной сфере. Вполне вероятно, в будущем можно ожидать и их объединения в борьбе с общим врагом – Соединенными Штатами.

Еще одна причина, по которой Китай приобрел российские ЗРК – это возможность существенно повысить боеготовность сил ПВО и тем самым надежно защитить воздушные рубежи страны.