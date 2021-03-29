На территории Ленинградской области были замечены проснувшиеся гадюки. Они начали просыпаться после спячки, когда температура воздуха достигла +14 градусов Цельсия.

Ядовитых змей обнаружил биолог Павел Глазков на охраняемой природной территории «Коккоревский», на берегу Ладоги. Согласно его словам, недавнее потепление создало идеальные условия для пробуждения этих чешуйчатых. В настоящее время они ведут себя крайне вяло, поэтому не стали даже шипеть на эксперта, успевшего сделать несколько фото.

Согласно словам Глазкова, когда температура в регионе повысится и не станет сильно падать по ночам, на ладожском побережье можно будет одновременно увидеть десятки змей. Он напомнил, что гадюки практически никогда не нападают на человека первыми, поэтому не следует их провоцировать, подходя к ним слишком близко.