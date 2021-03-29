читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории Ленинградской области были замечены проснувшиеся гадюки. Они начали просыпаться после спячки, когда температура воздуха достигла +14 градусов Цельсия.

Ядовитых змей обнаружил биолог Павел Глазков на охраняемой природной территории «Коккоревский», на берегу Ладоги. Согласно его словам, недавнее потепление создало идеальные условия для пробуждения этих чешуйчатых. В настоящее время они ведут себя крайне вяло, поэтому не стали даже шипеть на эксперта, успевшего сделать несколько фото.

Согласно словам Глазкова, когда температура в регионе повысится и не станет сильно падать по ночам, на ладожском побережье можно будет одновременно увидеть десятки змей. Он напомнил, что гадюки практически никогда не нападают на человека первыми, поэтому не следует их провоцировать, подходя к ним слишком близко.

Вам может понравиться

Посол Британии в Киеве выразила обеспокоенность ситуацией в Донбассе

Дезинформация Украины с целью привлечь внимание международной общественности к Донбассу приносит свои плоды. В субботу свою обеспокоенность нарушениями перемирия в регионе высказала посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс. Она высказалась

В дилерских центрах России вскоре появятся лучшие электрокары мира

2021-й станет в России годом электромобилей, которые пользуются все большим спросом у жителей страны. В самое ближайшее время дилерские центры ожидают поступлений новых моделей электрокаров от таких производителей, как Hyundai

The National Interest назвал бомбардировщик B-2 Spirit “королем неба”

Журналисты американского издания The National Interest назвали самолет B-2 Spirit «королем неба» среди все бомбардировщиков мира. Они отметили, что по техническим параметрам этой воздушной машине нет равных. Бомбардировщик, который первый
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 29 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 10 °C |