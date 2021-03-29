Российские подводные лодки проекта «Варшавянка» обладают одной опасной особенностью, пишут эксперты китайского издания Sohu. Они поясняют, что субмарины способны моментально пропадать с радаров и гидролокационного оборудования кораблей НАТО, что создает для последних серьезные риски.

Эксперты рассказали, что с 20 марта в акватории Черного моря идут учения «Морской щит-2021», в которых принимают участие боевые корабли из Соединенных Штатов, Испании, Польши, Голландии и черноморских стран НАТО. За день до этих маневров сразу 6 подводных лодок «Варшавянка» отправились на боевое дежурство. Сейчас они продолжают слежение за натовскими кораблями, что вызывает серьезное беспокойство и у экипажей, и у командования.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», сообщают, что эти подлодки являются для НАТО настоящим кошмаром. Ведь они не только невидимы, из-за чего невозможно установить их местоположение, но еще и хорошо вооружены. Поэтому если возникнет какой-то конфликт, они смогут уничтожить корабли альянса, даже не показываясь из-под воды.