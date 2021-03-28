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Весной или летом текущего года Украина планирует начать наступательную операцию на Донбассе, уверен зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он ссылается на информацию, которая имеется в распоряжении данного органа.

Швыткин подтвердил, что Киев стягивает к линии разграничения личный состав и технику, регулярно проводит обстрелы, из-за чего ситуация накаляется. При всем этом Украина демонстративно игнорирует требования Минских соглашений. Все это говорит о том, что она ведет подготовку к наступлению.

По словам парламентария, Россия предпринимает все возможные усилия, чтобы избежать эскалации конфликта, а вместе с ней – и напряженности у российских рубежей. Однако пока ничего сделать не удается из-за украинской позиции. Швыткин также отметил, что если Киев попытается спровоцировать РФ, то получит адекватный симметричный ответ на любую агрессию.

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