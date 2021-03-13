В пятницу скончался известный киносценарист, режиссер и актер Александр Гетман, который возглавлял «Театр на Литейном». На странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что позже будет объявлено время и место прощания с заслуженным деятелем искусств РФ.

Первые шаги в искусстве Гетман сделал в Рижском театре русской драмы. Там он служил актером, однако потом решил переквалифицироваться в режиссеры. Это ему удалось, поэтому в течение длительного времени он готовил постановки в разных уголках страны.

В «Театр на Литейном» Гетман пришел еще в 1997 году. Он уже был признанным режиссером, успевшим поработать в Малом драматическом театре, «Современнике» и Балтийском доме.

Всего за год ему удалось привлечь внимание к «Театру на Литейном», который стал показывать постановки современных авторов, а также полностью изменил художественную политику. Гетман ушел из театра в 2012 году, так как решил сосредоточиться на литературной деятельности.