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Новая стратегия национальной безопасности, принятая Украиной, совсем не означает, что уже завтра страна получит членство в Североатлантическом альянсе, заявил автор украинского издания «Главред» Олег Жданов. Он отметил, что для вступления в НАТО Киеву нужно полностью отказаться от российского вооружения, составляющего основу ВС и перейти на натовские стандарты.

Сделать это в существующих условиях практически невозможно – у Киева нет денег на высокоточное современное оружие, на строительство собственного флота и создание авиации. Поэтому в настоящий момент перейти на стандарты альянса точно не получится. Единственный выход – это продолжать и развивать создание отечественного вооружения, к которому относятся ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и прочее.

По мнению эксперта, помимо членства в НАТО, которое сейчас недоступно для Украины, имеется еще два варианта развития событий. Это сотрудничество с альянсом в качестве союзника, а также создание собственного военно-политического блока, в которых могут войти, к примеру, Литва и Польша. Этот союз будет действовать в тесном сотрудничестве с НАТО на правах партнера.

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