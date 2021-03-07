На эстонском сайте ERR заявили, что исполнитель Уку Сувисте, который участвовал в передаче «Голос», станет представителем Эстонии на песенном конкурсе «Евровидение» в текущем году.

Эстонскому певцу удалось победить на отборочном этапе в родной стране, спев композицию «The Lucky One» и набрав наибольшее количество голосов. За данную возможность он соревновался с еще одиннадцатью исполнителями. В СМИ отмечают, что в предыдущем году Сувисте тоже удалось пройти через отборочные, представив песню под названием «What Love Is», но он так и не спел ее на «Евровидении» по причине отмены данного мероприятия.

Журналисты напоминают, что эстонский исполнитель участвовал в 7-м сезоне российской версии телешоу «Голос», который транслировался по «Первому каналу» в 2018 году. Ему удалось добраться до полуфинала.