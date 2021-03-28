В рамках полярной экспедиции «Умка-2021» российские подводные лодки, которые эффектно возникли из-подо льда на ограниченном пространстве, отрабатывали также ядерные удары по США, сообщает портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что эти маневры оказались беспрецедентными по своему содержанию.

Так, три субмарины, вооруженные баллистическими ракетами, выполнили полный комплекс мероприятий по боевой подготовки. Помимо всплытия на поверхность, они отработали удары торпедой из-подо льда. При этом боеприпас пробил полынью, а затем был обнаружен и поднят на поверхность.

Кроме того, в рамках учений отрабатывались и удары по Соединенным Штатам посредством баллистических ракет, сообщают журналисты. Речь разумеется, идет только об электронных пусках.