Главное военное ведомство Тайваня заявляет о вторжении на свою территорию китайских самолетов. Сообщается, что границы воздушного пространства острова пересекли сразу четыре стратегических бомбардировщика H-6K и десять истребителей J-16.

Власти Тайваня уже предупредили руководство ВВС Китая о недопустимости вторжения в свое воздушное пространство, а также уведомили о том, что на территории острова развернуты зенитно-ракетные комплексы, которые в случае необходимости готовы нанести удары по самолетам противника.

Эксперты портала Avia.Pro пишут, что по сути никакого вторжения не было. Китайские бомбардировщики и истребители провели учения к югу от острова Тайвань, пролетев над каналом Баши, который является границей между островом и Филиппинами. Полеты осуществлялись для отработки противодействия боевым кораблям США, которые в последнее время зачастили в регион.

Официальный Пекин заявление Тайваня, который сам он считает своей территорией, проигнорировал. Его позиция известна – учения вблизи острова проводятся для повышения боеготовности пилотов к защите суверенитета Поднебесной империи.