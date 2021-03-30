В социальной сети «Твиттер» рано утром во вторник появился пост, представляющий собой абсолютно нечитаемый набор символов. И все бы ничего, если бы автором этого сообщения не оказалось Стратегическое командование американских ВС.

Через некоторое время пост был удален, а представители ведомства извинились за «околесицу» и предложили проигнорировать сообщение. Но было поздно. Подписчики аккаунта стратегического командования уже успели разнести скопированный пост по всем соцсетям. Кроме того, многие испугались, что ведомство таким образом подает команды на запуск ядерного оружия.

Так как автор бессмысленного поста не объяснил, каким образом он вообще попал на всеобщее обозрение, пользователи придумали множество собственных версий. Среди двух тысяч предположений были и такие, что Стратегическое командование пыталось связаться с инопланетной делегацией или что кто-то недоглядел и пустил кошку прямо на клавиатуру ПК.

В результате все оказалось гораздо проще. Отвечающий за наполнение Твиттер-аккаунта Стратегического командования менеджер оставил без присмотра маленького ребенка, который и отправил послание.