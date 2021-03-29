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Представитель американской Счетной палаты Джозеф Киршбаум выразил сомнения в том, что Соединенные Штаты все еще остаются мировыми лидерами в сфере разработки электромагнитного оружия. По его мнению, Россия не только нарастила свои возможности в этой области, но еще и сумела добиться заметных успехов.

Киршбаум подготовил доклад, в котором заявил, что США долго оставались единственной державой, умеющей проводить операции в электромагнитном спектре. Однако сейчас их практически догнали, а по некоторым аспектам и обошли Россия с Китаем. Которые весьма активно создают такое оружие.

По мнению эксперта, Россия уже применяла электромагнитные системы против США и других государств. Доказательств этому он, разумеется не приводит, что превратилось в давнюю и недобрую традицию. Также Киршбаум называет российское оружие комплексами мирового уровня, которые мобильны и весьма эффективны в поражении систем связи, средств управления и разведывательного оборудования.

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