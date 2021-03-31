В спортивном клубе «Ахмат» в Южно-Сахалинске прошла спецоперация, в ходе которой было задержано около 15 человек. При этом силовые структуры устроили настоящий штурм здания и положили лицом в пол даже 9-летних детей.

Родители рассказывают, что спецназовцы внезапно ворвались в здание, начали обыскивать взрослых и задерживать некоторых из них. Детей позже распустили по домам, сообщив им, что «тренировка закончена».

Одна из мам рассказала, что ее ребенок сильно испугался и до сих пор не может прийти в чувство. По ее словам, многие дети настолько быстро покинули спортклуб, что даже не забрали телефоны и не смогли связаться с родителями, чтобы их забрали домой.

Источники местного новостного сайта заявляют, что детей никто не укладывал на пол, но сами юные воспитанники говорят обратное. В связи с чем проводилась операция пока неизвестно.