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Исполнительнице Азизе, которая скрывалась за образом Пингвина с яйцом, пришлось покинуть передачу «Маска», транслируемую на канале «НТВ».

Знаменитость сильно расстроилась, когда у нее потребовали снять костюм. В итоге она сначала посмотрела на жюри ледяным взглядом, а затем расплакалась и ушла со сцены, чем сильно шокировала зрителей и судей. Кроме того, присутствующие первоначально считали, что под маской Пингвина прячется совершенно другой артист.

Среди жюри один лишь Тимур Родригез предположил, что костюм пингвина решила примерить Азиза. Остальные считали, что под ним скрывается Анна Чиповская или Елена Воробей. После завершения передачи певица рассказала, что Филипп Киркоров тоже огорчился, когда узнал о ее выбывании.

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