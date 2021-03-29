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Шведские эксперты из издания «Aftonbladet» провели ряд исследований, в результате которых заявили, что Сухопутные силы России – это самое сильное звено ее армии. Журналисты утверждают, что если война между РФ и НАТО начнется в Северной Европе, то Москва обязательно воспользуется этим преимуществом.

По мнению экспертов, внимательно изучивших отчеты Института оборонных исследований, Россия значительно сильнее Североатлантического альянса на суше. Она модернизировала свою боевую технику, а также создала большое количество подразделений, способных противостоять НАТО.

Кроме того, важным преимуществом РФ является возможность вести боевые действия рядом со своими границами. Благодаря этому она в кратчайшие сроки сможет подтянуть пополнение, что будет фактически недоступным для альянса.

Проигрывает НАТО и в количестве, и в качестве систем радиоэлектронной борьбы и средств ПВО. Поэтому в Северной Европе Россия окажется неуязвимой. В то же время авторы статьи утверждают, что на море и в воздухе Североатлантический альянс имеет превосходство, так как входящие в него государства вкладывают в создание и обновление вооружений в 3-7 раз больше РФ.

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