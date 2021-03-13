Режиссер фильма «Бэтмен» Мэтт Ривз объявил о завершении съемочного процесса. Напомним, что в этой картине роль известного супергероя исполняет Роберт Патиссон. Ее выход на экраны компания Warner Bros. запланировала на 4 марта 2022 года.

Съемки фильма несколько затянулись из-за пандемии коронавируса. Процесс пришлось приостанавливать дважды. Первый раз это произошло с началом карантина, когда кинематографическая жизнь в США замерла практически полностью. Во второй раз пришлось переносить съемки из-за заражения самого Патиссона, играющего Бэтмена.

Также из-за коронавируса была перенесена и премьера. Изначально Warner Bros. планировала показать фильм в текущем году, однако потом его перенесли на следующий вместе с несколькими другими ожидаемыми проектами компании. Так, вместе с «Бэтменом» пострадали картины «Дюна» и «Матрица».