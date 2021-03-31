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Холдинг «Росэлектроника», который является частью «Ростеха», запускает в серию производство комплексов «Магистр-СВ», которые представляют собой автоматизированную систему для управления средствами ПВО.

Специалисты госкорпорации пояснили, что по своей сути «Магистр-СВ» — это комплекс оптико-электронного оборудования, который способен находить, идентифицировать и сопровождать воздушные цели. Он использует базу данных, в которую включены все существующие летательные аппараты потенциального противника с их техническими характеристиками. Кроме того, в базу внесли и особенности излучения каждого из самолетов, вертолетов, беспилотников и прочих средств авиации.

Сообщается, что «Магистр-СВ» можно интегрировать в любую действующую систему ПВО для повышения эффективности ее работы с воздушными целями. Помимо этого, модуль существенно повышает живучесть группировок противовоздушной обороны в условиях реальных боевых действий.

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