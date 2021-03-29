Военный аналитик издания The National Interest Калеб Ларсон составил собственный рейтинг лучших танков мира. В него попала и российская боевая машина Т-14 «Армата», которую Москва показала широкой публике на параде Победы в 2015 году.

Ларсон заявил, что танк только недавно запустили в серийное производство, из-за чего он пока не особо известен всему миру. Однако популярность к нему обязательно придет из-за отличных технических характеристики.

Эксперт отметил несколько преимуществ российской боевой машины – мощный двигатель, который обеспечивает высокую проходимость в любой местности, надежную защиту экипажа, который находится в специальной капсуле, активную защиту «Афганит», по своей эффективности превосходящую все существующие сегодня подобные системы.

Кроме того, в рейтинге оказались британский танк M1 Abrams, который по уровню защиты превосходит «Армату», но обладает слишком уж большим весом, немецкий Leopard 2A7+, после модернизации превратившийся в грозное оружие, и К2 «Черная пантера» из Южной Кореи. Последняя боевая машина разработана для болот, лесов и холмов, обладает уникальными характеристиками, но проигрывает остальным из-за невероятно высокой цены.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», считает, что Т-14 является лучшим среди всех этих танков. Его мнение поддерживают и другие эксперты – как российские, так и зарубежные.