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Президент Владимир Путин назвал несерьезной вакцинацию на камеру, а также объяснил, что не хотел обезьянничать, копируя других мировых лидеров.

Также Путин заявил, что сфальсифицировать инъекцию не помешают даже присутствие журналистов и камеры. Они все равно не смогут увидеть, что именно находится в шприце – профилактический препарат от коронавируса или просто какая-то бесполезная и безопасная жидкость.

“Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд”, — пояснил глава государства на канале «Россия-1».

Президент также поделился своими впечатлениями о прививке. Он отметил, что на следующее утро почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому измерил температуру. Но она оказалась нормальной. Также Путин сообщил, что в течение трех дней не занимался спортом, чтобы исключить повышенные нагрузки на организм. Но зато принимал контрастные ванны.

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