Переговоры Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель могут вынудить Соединенные Штаты отказаться от конфронтации и подключиться к подобным встречам в будущем, считает Борис Межуев. Он отмечает, что пока у новой американской администрации ничего не клеится.

По мнению эксперта, президент США Джо Байден и новые политические элиты обладают проевропейским мышлением. Поэтому они должны были бы развивать отношения с Евросоюзом. Однако вместо этого в их политике намечаются сплошные провалы.

Так, США хватается за множество дел сразу, однако ни остановить строительство «Северного потока – 2», ни предотвратить обострение на Донбассе, ни даже вернуться к остановленной Трампом ядерной сделке с Ираном у них не получается. Также проблемы возникают и при попытке отвадить ЕС от Китая, что указывает на наличие серьезных проблем.

Политолог отмечает, что Франция и ФРГ практически откололись от США. И чтобы устранить разрастающуюся пропасть между ними, необходимо принимать решения с учетом позиций Китая и России.