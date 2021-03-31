6-я танковая бригада ЗВО уже получила новейшие зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», которые предназначены для уничтожения целей вероятного противника в автоматическом режиме. Сообщается, что это всепогодное вооружение, способное обеспечить эффективное поражение авиации противника в любых климатических условиях.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что «Тор-М2» — это универсальный комплекс, который предназначен для уничтожения не только вертолетов и самолетов, но и боеприпасов, запущенных из высокоточного современного оружия. Так, он дает возможность поражать такие цели, как крылатые и противолокационные ракеты, беспилотные аппараты всех возможных типов, управляемые либо корректируемые авиабомбы.

По словам Мураховского, «Тор-М2» прошли испытания в реальной боевой обстановке на территории Сирии и продемонстрировали способность эффективно расправляться с беспилотниками, которые атакуют в одиночку или роем.

Изначально комплексы изготавливались только на гусеничном шасси, однако в настоящий момент имеются его колесные версии, а также разрабатываются варианты для установки на боевые корабли российского ВМФ.