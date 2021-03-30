В большом интервью российскому изданию «АиФ» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об общении российского президента Владимира Путина с лидерами разных стран мира. Он отметил, что наиболее тесными были отношения президента с немецким канцлером Герхардом Шредером и главой правительства Италии Сильвио Берлускони.

По словам Пескова, только с этими политиками Путин проводил не только переговоры на высшем уровне, но и дружеские встречи в самых разных форматах. Общение было достаточно тесным, чего больше ни с кем из лидеров государств никогда не повторялось.

К другим политикам, с которыми Путин много общался, Песков отнес белорусского президента Александра Лукашенко, китайского лидера Си Цзиньпина и главу индийского правительства Нарендру Моди. С ними, а также с несколькими другими главами государств, у президента РФ складываются доверительные отношения.