Стриминговая платформа Netflix продлит на 2-й сезон новый проект о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне под названием «Нерегулярные части».

В СМИ при этом напоминают, что до сих пор не состоялась премьера даже его 1-го сезона. По-видимому, руководство потокового сервиса настолько уверено в его успехе, что заранее продлило показ. Основные роли в нем сыграют Ройс Пирресон («Ведьмак») и Генри Ллойд-Хьюз («Отверженные»).

События шоу будут происходить в столице Британии в девятнадцатом веке. При этом в центре истории окажется не сам детектив, а уличные дети, которые будут помогать Холмсу в раскрытии различных преступлений. Авторы сериала собираются сделать уклон на мистику.