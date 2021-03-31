читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В минувший понедельник российские авиагруппы заставили зашевелиться авиацию НАТО. В течение дня истребители были вынуждены подниматься в воздух на перехват более 10 раз, сообщает пресс-служба Трансатлантического альянса.

В сообщении говорится, что полеты российских бомбардировщиков осуществлялись над Северным, Балтийским и Черным морями, а также над северной частью Атлантического океана.

Напомним, что 29 марта полет над северными морями осуществили сначала противолодочные самолеты Ту-142, а затем и стратегические ракетоносцы Ту-160. Последние вынудили вылететь на перехват британские истребители «Тайфун», поднявшиеся в небо с шотландской базы «Лоссимут».

Российская сторона заявляет, что проводились обычные плановые вылеты на патрулирование, в ходе которых никаких нарушений международных норм не допускалось. Натовские силы подтверждают, что бомбардировщики и другие самолеты ВКС действовали исключительно в нейтральном воздушном пространстве, не пересекая чужих границ.

Вам может понравиться

Кедми: США отдаст России Украину и Прибалтику, чтобы отдалить ее от Китая

Россия и Китай вполне могут объединиться перед лицом угрозы со стороны США и НАТО, что сулит последним множество серьезных проблем. Поэтому Вашингтон вполне способен решиться на любые шаги, чтобы этого

Бывший посол Чехии предупредил о негативных последствиях для США заявления Байдена о Путине

Экс-посол Чехии в РФ Яромир Новотны в интервью изданию Parlamentní listy высказал свое удивление заявлением Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина. Он отметил, что США могут столкнуться с

В США рассказали о “супероружии против России” из двух самолетов

Пентагон назвал «супероружием против России» связку истребителя F-35 с бомбардировщиком B-2 Spirit. Именно в такой комбинации американские ВВС намерены использовать данные самолеты в арктическом регионе, сообщает издание The National Interest.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 31 марта – пасмурно, до 5 °C |