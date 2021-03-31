В минувший понедельник российские авиагруппы заставили зашевелиться авиацию НАТО. В течение дня истребители были вынуждены подниматься в воздух на перехват более 10 раз, сообщает пресс-служба Трансатлантического альянса.

В сообщении говорится, что полеты российских бомбардировщиков осуществлялись над Северным, Балтийским и Черным морями, а также над северной частью Атлантического океана.

Напомним, что 29 марта полет над северными морями осуществили сначала противолодочные самолеты Ту-142, а затем и стратегические ракетоносцы Ту-160. Последние вынудили вылететь на перехват британские истребители «Тайфун», поднявшиеся в небо с шотландской базы «Лоссимут».

Российская сторона заявляет, что проводились обычные плановые вылеты на патрулирование, в ходе которых никаких нарушений международных норм не допускалось. Натовские силы подтверждают, что бомбардировщики и другие самолеты ВКС действовали исключительно в нейтральном воздушном пространстве, не пересекая чужих границ.