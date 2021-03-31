В Сети появилось видео, на котором можно увидеть вооруженных силовиков, окруживших здание ФСБ в центральном районе Ставрополя. Запись была сделана вчера, 30 марта, в вечерние часы.

На опубликованных кадрах демонстрируются работники правоохранительных органов, вооруженные автоматами и занимающие позиции рядом с домами, расположенными на улице Дзержинского. Рядом с воротами ФСБ стоит большой тягач. В ролике также показан патруль Росгвардии, который был размещен на ближайшем перекрестке.

Представители регионального управления ФСБ и местной администрации пока никак не прокомментировали случившееся. При этом в средствах массовой информации отмечают, что запечатленная спецоперация является учениями силовиков.