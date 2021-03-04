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На Кипре православная церковь решила бороться с темными силами не на словах, а на деле. И первым шагом в этой борьбе стало требование запретить песню под названием «Дьявол», которую Совет директоров корпорации CyBC уже разрешил к исполнению на Евровидении.

Священнослужителей, а также многих жителей Кипра возмутили слова этой композиции.

«Я отдала своё сердце дьяволу, я люблю дьявола»

Причем возмущение достигло таких пределов, что на ТВ поступают угрозы. Неизвестные звонят и требуют отозвать песню с Евровидения, грозя поджогами телецентра.

Несмотря на угрозы и увещевания со стороны церкви, глава телерадиовещательной корпорации Андреас Франгос не собирается отзывать композицию и менять ее на другую. Он отмечает, что песня повествует о борьбе добра со злом, а все недовольные просто не поняли ее глубинного смысла.

Синод священнослужителей не поддерживает такое решение. Его представители уже заявили, что главная цель песни – показать, что Кипр поклоняется дьяволу, а также распространить это самое поклонение на весь мир. Поэтому они требуют выбора другой композиции, которая бы рассказала об истории и традициях Кипра.

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