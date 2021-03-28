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Российское военное ведомство показало эффектную видеозапись с кадрами экспедиции «Умка-2021», в рамках которой сразу три атомных субмарины пробили толщу льда и всплыли на поверхность на ограниченном пространстве. Помимо этого, в ходе мероприятия прошли учения истребителей МиГ-31, которые должны стать главной силой в воздухе над Арктикой.

Началась экспедиция еще 20 марта. В ее программу включены не только военные учения, но еще и практические и научно-исследовательские мероприятия. Участвуют в экспедиции 600 человек и 200 единиц военной и гражданской техники.

Сообщается, что на земле Франца-Иосифа, где проходят все мероприятия, температура воздуха составляет около 25–30 градусов ниже нуля. Толщина льда – 1,5 метра, ветер, который дует практически постоянно, набирает скорость до 32 метров в секунду.

Главком ВМФ Николай Евменов заявил, что подобные экспедиции и учения станут регулярными.

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