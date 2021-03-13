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Песня группы «Галасы ЗМеста», которую не приняли на конкурс «Евровидение», заменят на другую, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он также пожелал участникам музыкального коллектива не расстраиваться, так как этот скандал только добавил им популярности.

По словам Лукашенко, Беларусь начали прижимать уже и на Евровидении.

«Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», – заявил президент.

Группа «Галасы ЗМеста» высказала своей композицией поддержку Лукашенко и действующей власти, а также достаточно прозрачно высмеяла оппозиционные силы.

«Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему», – именно эти строки больше всего возмутили комиссию, которая и отклонила песню.

В качестве причины был назван политический подтекст композиции. В настоящий момент неизвестно, кто именно будет представлять Беларусь на конкурсе. Группа VAL, которая должна была выступить в прошлом году, лишилась этой возможности из-за участия в митингах против действующей власти.

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