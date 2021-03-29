В сирийской провинции Идлиб впервые с начала боевых действий появилась китайская военная делегация. В нее включили представителей спецслужб, а также военнослужащих Сухопутных сил. Кроме того, в Сирию приехали представители китайского бизнеса.

Делегация посетила обе противоборствующие стороны – протурецких джихадистов и правительственные войска, а также мирных жителей. Кроме того, они провели встречу с губернатором провинции Мухаммедом Натуфом, который выразил благодарность за переданные Китаем медицинское оборудование для школ, препараты для борьбы с коронавирусом и другие лекарства. Глава региона выразил надежду на то, что сотрудничество будет продолжено.

Эксперты отмечают, что делегация заехала в Сирию «по пути» из Ирана, с которым подписала Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Поэтому нельзя исключать варианта, при котором Китай присоединится к странам, пытающимся вернуть народу арабской республики свободу. Такой расклад, по мнению специалиста, будет точно не в пользу американского альянса и Турции.