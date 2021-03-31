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Япония обсуждает с Соединенными Штатами возможность размещения на своей территории американских МБР средней дальности. Однако аналитики китайского издания Sohu уверены, что такой ход не принесет Стране восходящего солнца ничего хорошего.

Они отмечают, что на новость о размещении ракет США бурно отреагировали японские пользователи Сети. Наиболее радикальные из них сразу предложили направить эти самые ракеты на Россию и вынудить ее вернуть Курильские острова. А в случае отказа просто «нажать на красную кнопку».

На подобные заявления уже ответила Россия, которая пообещала Японии равноценный ответ на размещение ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это обещание стало настолько весомым, что официальный Токио сообщил, что пока не собирается использовать американские МБР.

Кроме того, мировое сообщество удивил Китай, который отметил, что если Япония вернется к переговорам о размещении на своей территории ракет США, то он тоже не намерен сидеть сложа руки. Такая позиция продемонстрировала Токио, что он вполне может оказаться между драконом и медведем, поэтому вопрос установки МБР на данный момент снят с повестки дня.

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