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На очередном заседании Трехсторонней контактной группы обсуждается предложение главы украинской делегации Леонида Кравчука о возвращении ко всеобъемлющему прекращению огня. Эту информацию озвучил представитель Украины Алексей Арестович.

По его словам, в настоящий момент идут переговоры глав делегаций, входящих в ТКГ. Вполне вероятно, что решение о прекращении огня будет принято уже сегодня.

Арестович также ответил на вопросы, касающиеся обмена пленными. По его словам, после заседания гуманитарной подгруппы должна появиться информация и по этому поводу.

Напомним, что после гибели четырех украинских солдат под Горловкой Арестович говорил, что Украина не расценивает этот инцидент как повод для отмены перемирия. Однако считает его грубейшим нарушением требований. Президент Владимир Зеленский заявил, что поднимет вопрос о смерти бойцов на заседании нормандской четверки.

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