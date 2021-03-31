Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский министр культуры Александр Ткаченко наотрез отказался считать борщ русским, а шеф-повар Евгений Клопотенко подкинул идею сделать зарегистрировать его как блюдо национальной кухни Украины.

Предложение шеф-повара высоко оценили во внешнеполитическом ведомстве, которое уже направило соответствующую заявку в ЮНЕСКО. По мнению представителей МИД процесс получения «патента» на борщ займет несколько лет, так как подобные заявки рассматриваются всего один раз в 24 месяца.

Клопотенко, который предложил сделать борщ украинским, заявил, что на территории Украины эта идея уже реализована. Первое блюдо официально стало частью национальной кухни.

По словам министра Ткаченко, признание борща украинским необходимо, чтобы Россия не манипулировала этим блюдом, называя его русским.

Вам может понравиться

В ЮВО зафиксировали увеличение активности НАТО в Черном море на 45 процентов

Авиация Южного военного округа была вынуждена перейти в режим постоянного боевого дежурства из-за стремительного увеличения активности НАТО над Черным морем, сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Он отметил, что в

В Азербайджане подтвердили факт использования Арменией ОТРК “Искандер”

Представитель азербайджанского агентства по разминированию рассказал, что Армения в ходе второй карабахской войны все-таки использовала оперативно-тактические комплексы «Искандер» российского производства. Он отметил, что саперы агентства занимаются поиском мин от неразорвавшихся

Главком ВС Украины оценил вероятность войны с Россией

Главнокомандующий ВСУ пообещал, что завтра войны между Украиной и Россией точно не будет. Он отметил, что для начала боевых действий нужны какие-то шаги со стороны РФ. Без них конфликт между
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 9 °C | Подольск: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C |