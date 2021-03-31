Украинский министр культуры Александр Ткаченко наотрез отказался считать борщ русским, а шеф-повар Евгений Клопотенко подкинул идею сделать зарегистрировать его как блюдо национальной кухни Украины.

Предложение шеф-повара высоко оценили во внешнеполитическом ведомстве, которое уже направило соответствующую заявку в ЮНЕСКО. По мнению представителей МИД процесс получения «патента» на борщ займет несколько лет, так как подобные заявки рассматриваются всего один раз в 24 месяца.

Клопотенко, который предложил сделать борщ украинским, заявил, что на территории Украины эта идея уже реализована. Первое блюдо официально стало частью национальной кухни.

По словам министра Ткаченко, признание борща украинским необходимо, чтобы Россия не манипулировала этим блюдом, называя его русским.